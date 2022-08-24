В Банке России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Аферисты стараются различными способами получить данные банковской карты Фото: Shutterstock

Телефонные мошенники стали применять новую уловку, представляясь сотрудниками Центробанка. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"В последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, "сотрудником" Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России", - уточнил Уваров.

По его словам, известны случаи, когда аферисты использовали его имя, чтобы ввести в заблуждение жертву.

Глава департамента информационной безопасности ЦБ призвал быть внимательными при получении звонков и электронных писем. В частности, не следует сообщать свои личные данные, номер карты, ее код или содержание приходящих СМС-сообщений.

Как ранее писал сайт KP.RU, мошенники разработали новую схему, позволяющую им дистанционно получать доступ к счетам россиян. Начинается она со звонка человека, который представляется сотрудником службы поддержки оператора сотовой связи.

Он сообщает, что якобы телефонный номер абонента скоро перестанет действовать, а чтобы избежать этого следует набрать на мобильном устройстве определенную комбинацию цифр.

В Банке России уточнили, что беседа не обязательно будет вестись об истечении срока действия номера. Может быть названа и любая другая причина, например, смена тарифного плана, переоформление договора об услугах связи или отключении платной услуги.

Однако цель таких действий одна – узнать содержание сообщения от личного кабинета и получить доступ к деньгам россиян.