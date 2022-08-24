FT: Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в Германии для замены импорта из России

Польша отказалась поставлять нефть немецкому НПЗ из-за российской доле в предприятии Фото: REUTERS

Польша отказала нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в немецком городе Шведт в поставках нефти для замены импорта российских энергоресурсов, поступающих трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает издание Financial Times.

Как рассказал журналистом один из сотрудников предприятия, в качестве причины Варшава называет долю российской компании во владении заводом. Речь идет о том, что 54% акций принадлежит "Роснефти".

В связи с нежеланием поляков сотрудничать в вопросе импорте энергоносителей представители НПЗ намереваются попробовать заключить схожее соглашение с Казахстаном.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке.

По его словам, о выигрышном положении Москвы свидетельствуют объемы добычи нефти в стране. В прошлом месяце они почти вернулись к уровню начала года и составили почти 10,8 миллиона баррелей в день.

Еще одним доводом является стоимость российской нефти. В начале РФ продавала нефть с большими скидками, но в последние недели ситуация изменилась. По мнению обозревателя, это указывает на то, что на данный момент энергетические санкции не работают.