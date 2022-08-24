Украинские боевики выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки

ВСУ выпустили ракету по Ровенькам Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины выпустили ракету из тактического комплекса "Точка-У" по городу Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В ведомстве уточнили, что обстрел произведен ранним утром в среду, 24 августа 2022 года. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, при обстреле Донецка украинскими боевиками повреждено здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР). На кадрах с места происшествия видны серьезные разрушения не верхних этажах здания.

Напомним, украинские боевики выпустили по центру столицы ДНР несколько снарядов калибром 155 мм. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, один из них попал в многоквартирный дом. В результате этого обстрела погибли три человека.