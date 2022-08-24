Сенатор Алтабаева заявила, что Украина не имеет суверенитета

В Совфеде РФ сомневаются, что Украину можно считать хоть сколько-нибудь независимым государством Фото: REUTERS

Член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что Украина, которая 24 августа отмечает День независимости, де-факто является полностью зависимой и не имеет суверенитета.

"В реальности нет никакой независимости. Есть не просто зависимость, это хуже, чем колониальное государство, чем сателлит. Это полное отсутствие суверенитета", - цитирует сенатора РИА Новости.

По словам Алтабаевой, все ключевые политические и экономические решения украинский президент Владимир Зеленский и члены его команды принимают исключительно по согласованию с США.

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность. По данным парламентария, всеми средствами украинских властей фактически распоряжаются Соединенные Штаты и Евросоюз.

Более того, по данным Володина, Украина фактически является "государством-банкротом", власти страны не имеют возможности полноценно выполнять обязательства перед собственными гражданами. Володин обратил внимание на тот факт, что порядка 60% доходов бюджета Украины направляется исключительно на военные цели.