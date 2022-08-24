ЦБ предлагает обязать банки возвращать россиянам деньги, переведенные мошенникам

Центробанк предлагает обязать банки возвращать клиентам средства, переведенные мошенниками Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центробанк выступил с инициативой обязать кредитные организации возвращать россиянам средства, переведенные на счета мошенников. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По его словам, соответствующие поправки заложены к закону о национальной платежной системе, который Государственная дума России уже приняла в первом чтении.

"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления", - уточнил Уваров, добавив, что если речь идет о переводе за рубеж, то максимальный срок возврата продляется до двух месяцев.

Представитель Банка России также обратил внимание, что закон будет касаться случаев, когда средства переводятся на счет мошенников, информация о которых содержится в базе данных Центробанка.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вадим Уваров рассказал журналистам, что телефонные мошенники стали применять новую уловку, представляясь сотрудниками Центробанка. По его словам, известны случаи, когда аферисты использовали его имя, чтобы ввести в заблуждение жертву.

Напомним, в Банке России уверены, что российская экономика вернется к потенциальному росту в 2025 году. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики регулятора. По прогнозам ЦБ, восстановительный рост будет продолжаться в 2024 году, прирост в IV квартале составит 1,0-2,0% в годовом выражении.