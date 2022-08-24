Лукашенко обратился к украинцам в День независимости страны

Александр Лукашенко поздравил народ Украины с отмечающимся 24 августа Днем независимости страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив уверенность, что "текущие противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", - говорится в поздравлении белорусского лидера.

Он отметил, что "Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

Ранее Лукашенко заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться в случае, если США повлияет на Владимира Зеленского и его ближайших соратников.

По словам белорусского президента, завершить спецоперацию РФ на Украине мог быть "один звонок" Зеленскому от американского лидера Джо Байдена. После этого Киев и Москва могли бы начать по существу вести активные переговоры о заключении какого-либо соглашения между странами. Кроме того, и сам Зеленский мог бы прекратить бессмысленное сопротивление и сесть за стол переговоров с Россией, согласившись выполнить хотя бы часть условий Москвы.