Захарова обличила ложь Зеленского об убийстве Дугиной

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной являются "очередным звеном в цепочке лжи". Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 24 августа 2022 года.

"Ничего нового. Очередное звено в цепочке лжи. Но и это не видит Запад, - констатировала Захарова. - Не потому что не может видеть, а потому что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках".

Дипломат обратила внимание, что Дарья Дугина была внесена в скандально известный украинский сайт "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых администрация ресурса считает "врагами" Украины.

После убийства журналистки на указанном портале появилась запись о том, что Дугина "ликвидирована". Это опровергает заявление Киева о том, что он "не занимается людьми, которые находятся вне территории Украины".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что на Украине нет ответственности за убийство журналистки Дарьи Дугиной.

"Это точно не является нашей ответственностью. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины", - заявил Зеленский на пресс-конференции, комментируя убийство российской журналистки и политолога.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля "Традиция", сработало взрывное устройство. 29-летняя девушка погибла практически мгновенно.