Глава Чувашии: Педагоги республики успешно справятся с воспитанием достойных граждан России

Глава напомнил, что сейчас приоритет госполитики в сфере образования — обеспечение доступности и высокого качества образования. Он также подчеркнул, что решениями Президента, действиями Правительства Чувашии делается все, чтобы максимально освободить директоров школ, учителей, само Министерство образования от несвойственных им функций и уменьшить «бумажную» нагрузку на учителей.

Также Олег Николаев отметил, что сейчас поставлена цель — создать среду для развития ребенка, где бы он мог себя реализовать как в области образования, так и в области творческого и спортивного развития. Поэтому сегодня ведется активная работа по оснащению образовательных учреждений. Работает программа капитального ремонта, создаются «Кванториумы», «IT-кубы», на базе школ открываются «Точки роста», а при техникумах - современные мастерские и лаборатории и т.д.

Это не только является важной целью стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, но также, как добавляет Глава Чувашии, направлено на выявление склонностей и способностей ребенка, а также на помощь в их развитии с целью реализации в дальнейшей жизни. В ходе встречи Глава республики выразил уверенность, что педагогическое сообщество Чувашии успешно справится с поставленными задачами и воспитает достойных, ответственных граждан России, способных противостоять любым вызовам.

Министр образования и молодёжной политики ЧР Дмитрий Захаров отметил, что августовские совещания — не просто традиция. Это возможность определить приоритеты, выработать единые подходы к реализации государственной политики в сфере образования. На встрече министр акцентировал внимание на двух основных задачах: формировании единой образовательной политики и усилении роли воспитания, как стратегического национального приоритета, требующего особого внимания как на региональном, так и муниципальном уровнях.