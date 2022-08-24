Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума о вхождении в состав России

Денис Пушилин сделал громкое заявлений о проведении в ДНР референдума по вхождению в состав России Фото: REUTERS

Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к проведению референдума по вхождению в РФ, ожидает только выхода союзных сил на границы республики. Об этом 24 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

2ДНР готова к проведению референдума по вхождению в состав РФ, ожидает только выхода союзных войск на границы республики", - рассказал Пушилин в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на канале "Соловьев LIVE".

Ранее о намерении провести референдум о вхождении в РФ также заявили власти ЛНР (Луганской народной республики), а также ряда территорий, освобожденных российскими Вооруженными сила в ходе военной спецоперации на Украине.

Речь, в частности, идет о Херсонской и Запорожской областях, где, по словам представителей местных военно-гражданских администраций, референдумы могут состояться уже в сентябре нынешнего года. В Запорожье и Херсоне уже началась активная подготовка к проведению плебисцита, однако даты голосования пока не называются.