В здание администрации Орловской области бросили два "коктейля Молотова"

Возгорание удалось быстро потушить. Фото: t.me/Klychkov_Andrey/240

Неизвестный преступник бросил два "коктейля Молотова" в центральный вход здания администрации Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале в среду, 24 августа 2022 года.

Как пишет сайт "КП-Орел", пожар, который возник от бутылок с зажигательной смесью, удалось быстро ликвидировать своими силами, но при тушении ожоги получил один из сотрудников регионального правительства. Ему потребовалась медицинская помощь.

Андрей Клычков не исключил связи инцидента с событиями на Украине.

"Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать, - подчеркнул глава Орловской области. - Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать".

По его словам, расследованием инцидента займутся правоохранительные органы. Им предстоит установить личность злоумышленника и дать правовую оценку его действиям.