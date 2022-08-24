Пенсионерам с Крайнего Севера будут компенсировать проезд к местам отдыха на личном авто

Пожилым жителям Крайнего Севера будут оплачивать проезд до мест отдыха на личном автомобиле Фото: Алексей ФОКИН

Правительство РФ расширяет возможности получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере.

В кабмине отмечают, что пожилым гражданам, проживающим на Крайнем Севере, теперь можно будет вернуть деньги за поездки к местам отдыха на личном автотранспорте.

"Постановление об этом уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - подчеркивают в российском правительстве.

Ранее стало известно о том, что живущие в северных регионах РФ пенсионеры, которые не ездили на отдых, смогут получить неиспользованную компенсацию в виде денежной выплаты. Такую возможность пожилым граждан ежегодно предоставляет государство.

Кроме того, с 1 августа 2022 года в России пересчитали размер пенсий работающим пенсионерам. Это привело к увеличению пенсионных выплат. В отличии от неработающих пенсионеров, им не индексируют ежегодно страховую часть пенсии. Но поскольку пенсионер еще год отработал, у него появляется право на дополнительные пенсионные баллы (если, конечно, у нашего пенсионера «белая» зарплата и работодатель честно уплачивает страховые взносы).