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Общество24 августа 2022 7:45

Пенсионерам с Крайнего Севера будут компенсировать проезд к местам отдыха на личном авто

Решение о введении компенсации приняло правительство РФ
Александр КИСЛОВ
Пожилым жителям Крайнего Севера будут оплачивать проезд до мест отдыха на личном автомобиле

Пожилым жителям Крайнего Севера будут оплачивать проезд до мест отдыха на личном автомобиле

Фото: Алексей ФОКИН

Правительство РФ расширяет возможности получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере.

В кабмине отмечают, что пожилым гражданам, проживающим на Крайнем Севере, теперь можно будет вернуть деньги за поездки к местам отдыха на личном автотранспорте.

"Постановление об этом уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - подчеркивают в российском правительстве.

Ранее стало известно о том, что живущие в северных регионах РФ пенсионеры, которые не ездили на отдых, смогут получить неиспользованную компенсацию в виде денежной выплаты. Такую возможность пожилым граждан ежегодно предоставляет государство.

Кроме того, с 1 августа 2022 года в России пересчитали размер пенсий работающим пенсионерам. Это привело к увеличению пенсионных выплат. В отличии от неработающих пенсионеров, им не индексируют ежегодно страховую часть пенсии. Но поскольку пенсионер еще год отработал, у него появляется право на дополнительные пенсионные баллы (если, конечно, у нашего пенсионера «белая» зарплата и работодатель честно уплачивает страховые взносы).