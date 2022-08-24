Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в среду, 24 августа 2022 года.

"Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Путин и Пашинян также сошлись во мнении, что присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе способствует обеспечению стабильности на этой территории.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Еревана.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана.

Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента. В связи с этим Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

После этого командование миротворческого контингента РФ приняло дополнительные меры для стабилизации обстановки совместно с представителями армянской и азербайджанской сторон.