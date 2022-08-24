Сильный пожар вспыхнул в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела со стороны Украины

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке. Фото: t.me/kulemzin_donetsk/7477

Серьезный пожар начался в донецком торговом центре "Галактика" после обстрела микрорайона Широкий украинскими боевиками. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин в среду, 24 августа 2022 года.

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке. Фото: t.me/kulemzin_donetsk/7477

Огромные клубы дыма поднимаются вверх. Они видны с расстояния в несколько километров. На месте происшествия работают пожарные расчеты. Как видно на кадрах, спасатели используют трехколенную лестницу для подъема на крышу здания.

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке. Фото: t.me/kulemzin_donetsk/7477

Другие подробности пожара не приводятся.

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке. Фото: t.me/kulemzin_donetsk/7477

Как ранее писал сайт kp.ru, при обстреле Донецка украинскими боевиками повреждено здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР). Из-за этого в строении начался пожар. На кадрах с места происшествия видны серьезные разрушения не верхних этажах здания.