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Экономика24 августа 2022 8:54

Губернатор Сергей Цивилев: Нацпроект «Производительность труда» помог кузбасским предприятиям увеличить эффективность работы на 27%

С 2019 года производство улучшили уже 65 компаний
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс одним из первых в стране начал реализацию нацпроекта «Производительность труда». С 2019 года производство улучшили уже 65 компаний региона. Нацпроект помог кузбасским предприятиям повысить эффективность работы на 27%, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«Все сознательные и ответственные представители бизнеса стараются в условиях жестких экономических санкций выпустить больше конкурентоспособных товаров, поднять заработную плату сотрудникам, увеличить налоговые поступления, развивать производство. Такие возможности дает участие в нацпроекте «Производительность труда». Нацпроект «Производительность труда» помог кузбасским предприятиям увеличить эффективность работы на 27%», - рассказал Сергей Цивилев в ходе совещания с руководителями предприятий несырьевых отраслей экономики.

Глава региона отметил, что предприятия, включившиеся в нацпроект, уже почувствовали серьезный экономический эффект за счет внедрения элементов бережливого производства.