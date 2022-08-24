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Общество24 августа 2022 9:01

Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

Дарью Дугину назвали одной невинных жертв конфликта на Украине
Александр КИСЛОВ
Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Дарьи Дугиной

Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Дарьи Дугиной

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск назвал погибшую дочь российского философа Александра Дугина Дарью Дугину одной из невинных жертв, погибших из-за конфликта на Украине. Так он прокомментировал новость о ее убийстве, передает Reuters.

Понтифик выразил соболезнования в связи со смертью журналистки.

Политолог и журналист Дарья Дугина, дочь известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина, была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль был взорван в Подмосковье. По данным ФСБ России, преступление было совершено и спланировано украинскими спецслужбами.

Дугина активно поддерживала специальную военную операцию России на Украине и неоднократно публично заявляла о том, что действующие киевские власти ведут преступную политику по отношению к своему же собственному населению.

Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества. Президент РФ назвал убийство Дарьи "циничным, подлым и жестоким преступлением".