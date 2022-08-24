В Кузбассе подвели итоги Международной студенческой стройки

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе завершился третий трудовой семестр Международной студенческой стройки. Стройотряды из 13 регионов России помогали строить ключевые объекты в Кемерове. Студенты работали на строительстве «Кузбасс-Арены», Притомской набережной и парка имени маршала Жукова.

«Мы рады, что к нам приезжает такая активная и талантливая молодежь, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - Для бойцов третий трудовой семестр - это возможность внести вклад в развитие региона. К тому же для них это - возможность хорошо провести время, заработать и найти новых друзей. В этом году стройка подтвердила своей международный статус: к нам приезжали студенты не только из городов России, но и молодежь из Казахстана, Беларуси, Таджикистана. Уверен, многие из них захотят вернуться в Кузбасс в качестве молодых специалистов».

Осенью в Кузбассе пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов. На нем соберутся 10 тысяч участников, в том числе студенты из 17 стран мира. В рамках слета состоятся творческий фестиваль и спартакиада.