Пушилин считает, что в словах Зеленского не нужно искать логику

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимания на заявления украинского лидера Владимира Зеленского - нет смысла искать в них логику.

"Слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица украинского режима, не стоит. Если в течение дня посмотреть, что они говорят, - они противоречат друг другу по военной линии, по офису президента, самому Зеленскому, поэтому проводить здравый анализ, выстраивать какую-то логику и опираться, исходя из их заявлений, на их действия - это время тратить", - сказал пушилин сегодня, 24 августа, в эфире телеканала "Соловьев Live".

Также глава ДНР отметил, что Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию, потому что "ему часто предоставляют недостоверную информацию", поэтому "мы видим такие эмоциональные возгласы, которые связывают с его состоянием специфическим".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.