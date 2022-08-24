Захарова предупредила власти Латвии о расколе общества из-за снова советских памятников

Мария Захарова выступила с жестким заявлением по поводу действий политического руководства Латвии Фото: REUTERS

Власти Латвии, приняв решение о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют спровоцировать раскол внутри страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи. Несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия», — сказала российский дипломат в эфире "Радио Sputnik".

Ранее рижские власти, несмотря на многочисленные протесты общественности, внесли в столице Латвии советский памятник Освободителям города.

Противники снова памятника устроили массовую уличную акцию, которая была разогнана местными силовиками - многие участники акции были задержаны. Во время снова памятника рядом с местом событий находилось большое количество правоохранителей, которые не подпускали разгневанных горожан к монументу.