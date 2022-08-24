Бывший соратник экс-губернатора Екатеринбурга Ройзмана прокомментировал его задержание

Евгений Ройзман Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший соратник экс-губернатора Екатеринбурга Евгения Ройзмана - Андрей Кабанов - прокомментировал его задержание.

“Я считаю, что поздновато. Но хотя, лучше поздно, чем никогда. Я не злорадствую. Человек знал, на что идет”, - заявил он в беседе с журналистом URAL.KP.RU.

Напомним, утром, 24 августа стало известно о том, что к Евгению Ройзману нагрянули силовики. Экс-депутату Госдумы вменяют статью 280.3 УК РФ “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации”. Ему грозит до пяти лет лишения тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на тот же срок.

Также ранее было опубликовано видео с обыском силовиками квартиры экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана. В частности, в жилье экс-градоначальника были обнаружены визитки зарубежных политиков, дипломатов, общественных деятелей, в том числе, экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко