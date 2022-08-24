В России возобновят советскую традицию выдавать молоко "за вредность"

Молоко "за вредность" с 1 сентября 2022 года будут выдавать россиянам Фото: REUTERS

Министерство труда и социальной защиты РФ составило список вредных производственных факторов, при которых работникам обязаны выдавать молоко. Как пишет "Правительственная газета", соответствующий приказ вступит в силу 1 сентября 2022 года.

В частности, "молочку" будут получать работники химической промышленности, которые имеют дело с йодом, красителями, микроорганизмами, их спорами и живыми клетками. Также "за вредность" будут поощрять сотрудников предприятий, работающих с радиоактивными веществами в открытом виде.

На каждую смену им положено по поллитра полезного продукта. Допускается замена молока кефиром, простоквашей, ацидофилином, ряженкой или йогуртом жирностью до 2,5%.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале 2020 года правительство России упразднило постановление Совета Министров СССР от 1965 года, в котором говорилось о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств.

Выдача "молока за вредность" началась ещё в 1918 году после издания Лениным особого декрета об обеспечении молоком голодающих рабочих Путиловского завода. Спустя два года "спецжиры" (молоко, масло, животные жиры) стали выдавать многим сотрудникам промышленных предприятий.