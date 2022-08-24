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Политика24 августа 2022 9:52

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся форсировать реку Ингулец

ВС РФ ликвидировали более 80 украинских националистов
Александр КИСЛОВ
Игорь Конашенков рассказал о ликвидации десятков украинских националистов в ходе спецоперации РФ

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации десятков украинских националистов в ходе спецоперации РФ

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Вооруженные силы России пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области, уничтожены свыше 80 украинских военных, сообщает Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и 6 автомобилей", - рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее сообщало о ликвидации более 6олее 50 украинских боевиков из запрещенных вооруженных нацформирований "Айдар"* и "Азов"**.

Бойцы нацбатальонов были уничтожены на территории Донецкой народной республики в результате нанесенных российскими Вооруженными силами ракетных ударов высокоточным оружием. Помимо уничтожения десятков националистов, также уничтожены и 12 единиц техники запрещенных украинских нацформирований, входящих в состав ВСУ.

*Запрещенная в России экстремистская организация

**Запрещенная в России террористическая организация