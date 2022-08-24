Видео с места убийства настоятеля храма в Домодедове показал СК

Преступник сначала поджег постройку, а затем убил настоятеля храма
Фото: Кадр видео
Следственный Комитет опубликовал видео с места убийства настоятеля храма Николая Чудотворца Сергея Лопухова на окраине Домодедово.
На кадрах видна работа следователей в расположенном у храма административном здании, где случился пожар.
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
"Очевидцы преступления вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника", - уточнили в ведомстве.
По данным правоохранительных органов, мужчина совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы. Когда в нее попытался войти настоятель, преступник атаковал его ножом. Ранение оказалось смертельным.
Как ранее писал сайт "КП-Москва", тело священнослужителя обнаружили у входа в горящее административное здание. Предположительно, он скончался от потери крови. Тело нашли у дверей в воскресную школу сотрудники МЧС, прибывшие на тушение возгорания.