Михаил Дегтярев: «Хабаровский край готов внести свой вклад в достижение поставленных государством целей»

Губернаторы китайских провинций выразили глубокую заинтересованность в расширении взаимодействия с нашим регионом. Фото: правительство Хабаровского края

Не так давно губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев презентовал президенту России Владимиру Путину проект создания на Большом Уссурийском острове трансграничной территории развития, которая, согласно проекту, будет осваиваться совместно с регионами КНР. Получив поддержку федеральных властей, глава региона представил его на международном уровне в ходе трехсторонней встречи с главами двух китайских провинций.

В режиме ВКС собеседниками Михаила Дегтярева стали губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн и губернатор провинции Гуандун Ван Вэйчжун. Глава Хабаровского края отметил, что региона готов включиться в выполнение задачи по увеличению объемов российско-китайской торговли, поставленной федеральным центром.

- В рамках февральской встречи Владимир Владимирович Путин и господин Си Цзиньпин договорились об увеличении взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году. С вашей поддержкой, уважаемые коллеги, мы готовы внести свой вклад в достижение цели, поставленной лидерами наших государств. Для этого у нас есть все необходимое, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Под «всем необходимым», в частности, имеется в виду возобновленная в 2022 году работа двух пунктов пропуска «Хабаровск – Фуюань» и «Покровка – Жаохэ», которая стала возможной благодаря сотрудничеству края с провинцией Хэйлунцзян. Это уже позволило транспортировать более 70 тысяч тонн грузов только за неполные два месяца.

Свой вклад способен внести и новый логистический маршрут для доставки контейнерных грузов речным транспортом, проложенный между портами Хабаровска, Фуюаня и Тунцзяна. Данная практика в будущем может получить распространение в провинции Гуандун, где будут также использованы мощности морских портов Ванино и Советской Гавани.

Что касается ключевого проекта - освоения трансграничного острова Большой Уссурийский и строительства круглогодичного грузопассажирского пункта пропуска, то его успешная реализация к 2030 году позволит довести ежегодный грузооборот до 1,3 миллиона тонн грузов, а пассажиропоток расширится до 1,45 миллиона человек.

Губернаторы провинций Хэйлунцзян и Гуандун выразили свою глубокую заинтересованность в расширении взаимодействия с Хабаровским краем, в том числе и за счет реализации не только существующих, но и новых масштабных проектов в области промышленности, экономики, туризма, спорта, культуры и образования. В заключение стороны подписали протокол о намерениях по торговому и экономическому сотрудничеству.