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Политика24 августа 2022 10:31

YouTube заблокировал аккаунт КАМАЗа из-за западных санкций

Канал российского автопроизводителя удалил из западного видеохостинга
Александр КИСЛОВ
Видеохостинг YouTube удалил канал российского автопроизводителя КАМАЗ

Видеохостинг YouTube удалил канал российского автопроизводителя КАМАЗ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский видеохостинг YouTube, который принадлежит компании Google, принял решение о блокировке официального аккаунта российского автопроизводителя "Камаз". Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале "Камаза".

"К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы", - отмечается в сообщении.

Блокировка аккаунта КАМАЗа пожизненная, отменена она не будет. Данное решение связано с применением западных санкций против компании,

Ранее российский автопроизводитель КАМАЗ попал в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании и Австралии. Санкции в отношении КАМАЗа были введены после начала российской специальной военной операции на Украине.

При этом в КАМАЗе акцентировали внимание на том, что на фоне ухода из России западных компаний-конкурентов у автопроизводителя появляется определенный шанс на то, чтобы занять еще большую долю российского рынка.