МВД РФ объявило награду в миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*

Константин Немичев (слева) и Сергей Величко (справа). Фото: МВД России

Министерство внутренних дел России объявило награду за помощь в задержании командиров запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* Сергея Величко и Константина Немичева. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в среду, 24 августа 2022 года.

Следователи выяснили, что указанные лица причастны к пыткам и особо жестоким убийствам пленных российских военных. Им заочно предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ее санкции предусматривают в качестве наказания, в том числе, пожизненное лишения свободы.

В ведомстве добавили, что Величко и Немичев объявлены в международный розыск и включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".

Как ранее писал сайт KP.RU, следственный комитет России еще в июле начал проверку по фактам пыток пленных российских военнослужащих на Украине.

О случаях издевательств рассказали сами военные, которых удалось вернуть в родную страну. Один из них сообщил, что его поместили в подвал, где подвергли жестоким избиением палками и дубинками. Его также обливали водой и угрожали застрелить, если он не зачитает текст, подготовленный украинскими боевиками.

* запрещенная в России террористическая организация