Вениамин Кондратьев: Курорты Краснодарского края продолжают внедрять стандарты «все включено»

– Наши курорты принимают гостей со всей страны. С начала года на Кубани уже отдохнули 11,2 млн человек, что почти на 200 тыс. больше, чем в прошлом году. В основном туристы выбирают пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике. Поэтому мы продолжаем внедрять стандарты «все включено». При этом активно развиваем и другие направления: сельский, винный и гастрономический туризм, создаем новые турмаршруты. Стремимся раскрывать потенциал региона, создавать все условия для комфортного круглогодичного отдыха, – заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что сейчас отели Черноморского побережья Краснодарского края заполнены более чем на 90%. В гостиницах, расположенных на Азовском занято свыше 88% номеров, в степной зоне и предгорья – почти 48%. В министерстве курортов Краснодарского края пояснили, что среди туристов также популярен отдых в муниципалитетах, которые не относятся к курортным территориям.

В общей сложности гостям Кубани доступны для размещения более полумиллиона мест в 11 тысячах отелей и гостиниц. На побережьях Черного и Азовского морей обустроено 543 пляжа. Все они оформлены в едином стиле. На входах установлены стенды с информацией о предоставляемых услугах и контактными телефонами экстренных служб. Здесь также дежурят спасатели, которые прошли специальную профессиональную подготовку.