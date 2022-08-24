Звезду "Дома-2" Анастасию Кочервей нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Анастасия Кочервей

В Санкт-Петербурге из реки извлекли тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. О том, что звезда реалити-шоу утонула, журналистам рассказала ее приятельница - модель Олеся Малибу.

“В реке в Питере нашли тело с подозрением на Настю Кочервей. Моя бывшая заклятая подруга. Сейчас звонила ее матери, она в слезах едет на опознание. Телефон Кочервей не отвечает”, - цитирует Малибу SPB.KP.RU.

Также ранее стало известно, что перед смертью Анастасия Кочервей получала угрозы из-за того, что хотела увести богатого мужчину из семьи.

Напомним, Анастасия Кочервей в течение многих лет танцевала стриптиз. На "Дом-2" она пришла 16 апреля 2018 года. Однако через четыре месяца покинула шоу. Девушка так не смогла построить отношения с Андреем Шабариным.