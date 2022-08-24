Глава Амурской области Василий Орлов: «Каждое сельхозпредприятие становится «точкой роста» и обеспечивает устойчивость экономики района»

Губернатор Василий Орлов побывал в гостях у фермера Сергея Замаева. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурские сельхозпроизводители могут получить господдержку на всех этапах работы. В регионе предусмотрены субсидии и гранты как для начинающих фермеров, так и для развивающихся хозяйств, отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. Глава региона 24 августа посетил ферму в селе Шурино Михайловского района. В 2019 году фермер Сергей Замаев получил первый грант от регионального минсельхоза – 3 млн рублей. На эти деньги он купил трактор и племенных коров. В этом году фермер получил еще один грант на развитие семейной фермы - 6,1 млн рублей.

- Сейчас в Михайловском районе действует около десяти успешных сельхозпредприятий, которые активно модернизируются и развиваются, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Каждое такое предприятие становится для своего села своеобразной «точкой роста» и обеспечивает устойчивость экономики района в целом. В Амурской области разработан пакет мер поддержки для аграриев — как для начинающих, так и для тех, кто развивает свое хозяйство. Получить помощь государства можно как при покупке скота, техники или оборудования, так и при строительстве объектов.

Сергей Замаев несколько раз выигрывал районные соревнования и получал звание «Лучший фермер в животноводстве». Его коровы показывали лучшие в районе результаты по производству молока - более 5 тысяч кг в год.

- Без поддержки государства такие проекты нам было бы не осилить, - отметил фермер. - В планах достроить коровник и построить зернохранилище, чтобы обеспечить стадо собственными кормами.