Мать Александра Реввы опровергла заявление его отца из Донецка, назвавшего шоумена предателем

Александр Ревва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мать популярного шоумена Александра Реввы - Любовь Рачеева - опровергла заявление его отца, проживающего в Донецке, о том, что артист якобы является предателем. Напомним, в настоящее время Александр вместе с семьей находится в Испании, куда уехал вскоре после начала Россией спецоперации на Украине.

“Как Ревва (отец Александра. - прим. ред.) может ссылаться на слова Саши об Украине, если они вообще не общаются?! - удивилась Любовь Николаевна. - Сашу и его сестру мой супруг воспитывал, с которым я живу уже 42 года. Сын его и считает отцом. А тот Ревва, что в Донецке, - какой он вообще отец?! Он для нас чужой человек”, - заявила она.

Кроме этого, Любовь Рачеева пояснила, что ее сын любит Россию и “никогда не плюнет в то место, где состоялся”.

Также мать шоумена добавила, что Александр Ревва уехал в Испанию на отдых, а не эмигрировал в страну.

Напомним, Александр Ревва родился в Донецке в обычной семье. До популярности он работал на разных работах, чтобы как-то обеспечить себя. Прославился на всю страну в 2006 году, когда стал выступать с яркими и смешными номерами в Comedy Club. Позже он заявил о себе не только как талантливый артист и юморист, но и как певец.