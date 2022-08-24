Игорь Артамонов: «Дети должны учиться в достойных условиях, а педагогам необходима хорошая материальная база»

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов обратился к педагогам с поздравлениями в честь 1 сентября и грядущего начала нового учебного года, а также поблагодарил учителей за высокий профессионализм. В своей речи глава региона обозначил главные направления развития сферы образования в Липецкой области. Игорь Артамонов подчеркнул, что особое внимание станет уделяться развитию у школьников IT-компетенций.

«Мы планируем ремонтировать школы в городах и сёлах и переоснащать их. Дети должны учиться в достойных условиях, а педагогам необходима хорошая материальная база», – заявил Игорь Артамонов и уточнил, что в регионе будут капитально отремонтированы более шести десятков школ.

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор также объявил о проекте возрождения лагеря «Прометей». Игорь Артамонов считает, что это учреждение должно стать не только местом отдыха. Здесь должны быть созданы комфортные условия для развития и самореализации детей и молодёжи. Основным направлением лагеря предполагается сделать IT-специализацию, а также реализовать на базе лагеря проект интеллект-центра.

Во время торжественной части сессии Игорь Артамонов вручил педагогам нагрудные знаки «За верность профессии» и «Молодость и профессионализм».