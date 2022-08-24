Онищенко предрек рост числа заболевших коронавирусом в России с началом учебного года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предрек, что начало учебного года в стране обострит эпидемиологическую ситуацию.

По мнению эксперта, это связано с тем, что дети привезут инфекцию из разных мест: один - из Рязанской области, другой - из Турции. Об этом пишет РИАМО.

- Через неделю за парты сядут 17,5 миллиона школьников. Они сдетонируют эпидемиологическую ситуацию ... и начнется "проэпидемичение", - предупредил ученый.

Онищенко также добавил, что, вероятнее всего, после начнется грипп и классы в случае заболевания детей будут уходить на дистанционку.

- И тогда мы будем требовать масочный режим для работников общественного питания, медучреждений, - уточнил академик. - Масочный режим из России не уходил и никогда уже не уйдет. Есть регионы, которые вводят (снова этот) режим.

По его словам, для защиты здоровья важно заранее позаботиться о вакцинации, что позволит сформировать иммунитет к вирусу, а также использовать маски.

Напомним, в августе этого года глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании экспертами вакцины от коронавируса с новым антигенным составом. По его словам, новый состав улучает работу препарата против нового штамма COVID-19 "дельта-омикрон" ("Дельтакрон").