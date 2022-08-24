Погибший глава Михайловки Иван Сушко находился с дочерью в момент взрыва машины

Иван Сушко. Фото: t.me/vrogov

Глава администрации запорожского поселка городского типа Михайловка Иван Сушко, погибший при взрыве автомобиля, в момент трагедии находился вместе с приемной дочерью. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Собеседник издания уточнил, что для убийства Сушко преступники использовали взрывное устройство направленного действия.

По словам источника, ребенок остался жив и не получил критических повреждений.

Супруга погибшего чиновника утверждает, что незадолго до убийства злоумышленники пытались выбить стекла автомобиля. Их задержали.

Как ранее писал сайт KP.RU, о гибели Ивана Сушко сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, руководитель Михайловки при взрыве автомобиля получил смертельные травмы. В критическом состоянии Сушко доставили в медучреждение, но врачи спасти его жизнь не смогли.