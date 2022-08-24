Политолог Еремина сочла низкими шансы Трасс стать премьером Британии после слов о ядерном оружии Фото: REUTERS

Заявление главы британского МИД и кандидата на пост премьера страны Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие снижают ее шансы занять желаемую должность. Об этом заявила профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина.

Эксперт полагает, что подобные высказывания Трасс свидетельствуют о ее политической незрелости.

- Это вопиющее заявление, наоборот, должно перечеркнуть все ее надежды на то, что она станет премьер-министром Великобритании... Бросаться такими словами недопустимо. Это показывает, что она абсолютно ни в каком виде не готова быть премьером... Человек всему миру фактически угрожает ядерной войной ради интересов Великобритании, - отметила Еремина в беседе с изданием Lenta.ru.

23 августа ФАН писал, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс встретилась с членами Консервативной партии в Бирмингеме. У нее поинтересовались, готова ли она применить ядерное оружие при появлении угрозы. Оказалось, что она готова применить ядерное оружие.

Ранее "Известия" сообщали, что генсек ООН Антониу Гутерриш назвал риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия. Он также сказал, что обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми.