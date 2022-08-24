В США вспомнили предупреждение Путина об Украине и обвинили Запад в высокомерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы западные страны и украинский лидер Владимир Зеленский не позволили высокомерию руководить своими действиями, написал обозреватель Дэниел Дэвис для издания 19fortyfive.

"Высокомерие западных стран и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, который почти наверняка можно было бы избежать", - считает автор статьи.

Также Дэвис напомнил о том, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что продвижение НАТО на восток является красной линией и представляет собой "серьезную провокацию".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.