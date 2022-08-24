Макрон предрек конец "периода изобилия" и призвал французов готовиться к последствиям кризисов

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил мнение, что страна переживает "большие потрясения", которые можно назвать окончанием "периода изобилия". Соответствующее заявление политик сделал на заседании национального Совета министров в среду, 24 августа 2022 года.

По его словам, уже в скором времени французы столкнутся с последствиями украинского и климатического кризисов, которые выразятся в дефиците той или иной продукции.

"Нам придется столкнуться с экономическими последствиями, - предрек Макрон. - Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными".

Как писал сайт KP.RU, нынешняя засуха в Европе является сильнейшей за последние 500 лет. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии на пресс-конференции во вторник, 23 августа 2022 года.

Напомним, генсек Организации объединенных наций Антониу Гуттереш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не находятся под санкциями. По его словам, без российских удобрений угроза мирового продовольственного кризиса в 2023 году станет вполне реальной. Ранее на часть российских удобрений Западом были наложены санкции.