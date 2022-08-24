Глава Росатома обсудил безопасность Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ

Глава российской госкорпорации рассказал о постоянных обстрелах Запорожской АЭС украинскими боевиками Фото: REUTERS

Глава российской госкорпорации Росатом Алексей Лихачев встретился в Стамбуле в руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил вопросы безопасности Запорожской АЭС. Информацию об этом распространила пресс-служба Росатома.

В ходе встречи Лихачев сообщил, что Росатом готов оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе логистическую.

"Лихачев и Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте", - отмечают в Росатоме.

Ранее российские власти неоднократно публично заявляли о том, что непрекращающиеся обстрелы Запорожской атомной электростанции (и города Энергодар, котором расположена АЭС) со стороны украинских военных могут привести к масштабной катастрофе.

По данным министерства обороны РФ, последствия возможной аварии на Запорожской АЭС могут быть сравнимы по масштабам с ЧП на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что "западные кураторы" киевского режима должны четко дать понять команде украинского президента Владимира Зеленского, что обстрелы Запорожской АЭС крайне опасны и недопустимы.