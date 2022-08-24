Нутрициолог Панова рассказала о пользе шашлыка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если есть шашлык в меру, то употребления этого блюда можно получить больше пользы, чем вреда, считает нутрициолог, президент Нацсоюза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков "Здоровье наших детей" Ольга Панова.

Эксперт рассказала, что шашлык является источником аминокислот, белка и железа. Кроме того, она отметила, что в приготовленном мясе содержатся витамины группы В, которые гармонизируют нервную систему. Об этом Панова сообщила в беседе с изданием Lenta.ru.

Однако, стоит помнить, что все-таки шашлык является высокобелковой пищей, из-за чего при употреблении в больших количествах он с трудом переваривается, предупредила специалист.

Нутрициолог уточнила, что для того, чтобы шашлык не принес вреда здоровью, лучше всего есть его по праздникам, а не каждую неделю. Она также посоветовала добавлять к мясу зелень и овощи, которые помогут пищеварению.

Ране ФАН писал, что жители Санкт-Петербурга заметили необычный автомобиль в пробке на КАДе. В кузове пикапа был установлен гриль. Оказалось, что компания молодых людей наслаждалась летней погодой и жарила мясо в кузове автомобиля, который двигался по КАД.

Тем временем, телеведущий Сергей Малоземов рассказал о том, как готовить шашлык. По его словам, такое блюдо легко испортить, если не обратить внимание на нагар на шампурах и решетках, пишут "Известия". Специалист также добавил, что соприкасающиеся с мясом металлические поверхности не должны быть покрыты гарью и жиром, поскольку в противном случае вкус шашлыка может разочаровать.