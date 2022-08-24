Кубанские производители детских товаров получили 58 млн рублей льготных займов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае работает порядка 30 предприятий, которые занимаются изготовлением детских товаров, а также продуктов питания. В региональном министерстве экономики уточнили, что промышленное производство наращивали еще до введения в отношении России санкций.

В частности, на Кубани шьют детскую одежду, школьную форму, а также форму для учащихся казачьих классов. Кроме того, выпускаются детские площадки, водные горки, мебель для учреждений образования.

Что касается производства продуктов питания, то в крае изготавливают детское питание различной формы упаковки, кисломолочную продукцию, в числе которой йогурты и творожки, вафли, печенье и многое другое.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ведомстве уточнили, что в виду сложных экономических условий предприятия получают от региональной власти различные виды поддержки. Производители детских товаров только в этом году на льготных условиях взяли в Фонде развития промышленности 58 млн рублей займов. Средства направили на закупку сырья, оборудования, а также реализацию инвестиционных проектов.

Кубанским промпредприятиям также дана возможность воспользоваться субсидиарной поддержкой в рамках государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». Производители детского питания могут взять кредит на особых условиях.