Евгений Ройзман задержан на двое суток по делу о дискредитации российской армии

Евгений Ройзман задержан на 24 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката уральского политика Владислава Идамжапова.

Напомним, утром 24 августа стало известно о том, что к Евгению Ройзману нагрянули силовики. Экс-депутату Госдумы вменяют статью 280.3 УК РФ “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации”. Ему грозит до пяти лет лишения тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на тот же срок.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал федеральный закон, которым вводится уголовное наказание за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов РФ, работающих за границей в целях защиты интересов России и ее граждан.

Максимальное наказание за такие преступления составляет 15 лет лишения свободы. Кроме того, ответственность предусмотрена за распространение фейковой информации о таких структурах, как Росгвардия, посольства, дипломатические представительства, МЧС и прокуратура.