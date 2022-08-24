Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 13 самолетов и четыре военных корабля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Тайваня сегодня, 24 августа, зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), об этом говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства Тайваня.

"По данным на 17.00 (12.00 по московскому времени) 24 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 13 самолетов и четырех кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая 11 августа 2022 года направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей.

Также ранее KP.RU писал, что после визита Нэнси Пелоси Тайвань готовится к войне, а Китай - к экономической и военной блокаде острова.

При этом МИД Китая осудил визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорилось в заявлении, распространенном китайским дипломатическим ведомством 2 августа 2022 года, после приземления самолета с Пелоси в аэропорту в Тайбэе.