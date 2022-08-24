Игорь Артамонов об ОЭЗ «Липецк»: Все предприятия, которые заявляли о простое, либо нашли инвестора, либо возобновляют деятельность

Фото: липецкаяобласть.рф

Роман Петрухин рассказал губернатору о ситуации в особой экономической зоне, которая сложилась в связи с рестрикциями недружественных стран. Не смотря на сложности, из 31 предприятия особой экономической зоны, остановлено лишь одно.

Игорь Артамонов констатировал, что ситуация в ОЭЗ «Липецк» нормализуется.

«В целом из общей численности сотрудников ОЭЗ, а это более 5100 человек, только 115 работников компаний резидентов находятся во временном простое из-за снижения объемов производства. Все предприятия, которые заявляли о простое, либо нашли инвестора, либо возобновляют деятельность», – отметил Игорь Артамонов.

Тем не менее, губернатор с сожалением добавил, что полностью приостановила свою работу компания «Ханивелл». Однако уже ведется подготовка сделки по вводу нового инвестора на территорию завода.

В ходе визита Игорь Артамонов побывал на заводе «Фондиталь», где выпускаются алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы и котельное оборудование. Инвестиции в производство превышают 2,2 млрд рублей. Штат предприятия превышает 80 человек. Средняя зарплата составляет 52,5 тысячи рублей. В настоящее время идет процесс расширения производства - планируется открытие литейного завода. После завершения модернизации цикл производства литых радиаторов станет полным. Производство станет полностью российским.

Помимо этого Игорь Артамонов побывал на строительстве производственной линии китайской компании «Сибу Индастриэз». Вскоре здесь будет организован выпуск шлакообразных смесей, огнеупоров, порошковой проволоки и других стройматериалов. В проект инвестировано 3,75 млрд рублей. Планируется создание 293 рабочих мест.