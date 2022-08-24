Посольство РФ в Риге начало выдавать визы преследуемым за акции против сноса памятника советским воинам

Российское посольство в Риге начало выдавать визы тем, кого латвийские власти преследуют за протесты против сноса памятника советским воинам-освободителям. Фото: REUTERS

Российское посольство в Риге начало выдавать визы тем гражданам Латвии, кто подвергся преследованиям за участие в акциях против сноса памятника Освободителям в парке Победы. Об этом в среду 24 августа заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.

«Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги», - сказал Ванин в эфире телеканала «Россия-24», подчеркнув, что эти люди смогут найти убежище в России, если у них будет в этом необходимость.

Ванин рассказал, что латвийские власти и спецслужбы жестоко преследуют граждан, которые публично высказывают мнения, расходящиеся с официальными тезисами. По словам посла, с этими людьми проводят профилактические беседы, а в ряде случаев начинают административное или уголовное производство.

«Эта работа проводится повсеместно, очень тщательно и жестко», - сказал Ванин.

Напомним, в мае 2022 года Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал верным решение Рижской думы демонтировать памятник Освободителям.

Решение снести памятник Освободителям вылилось в многочисленные протесты и задержания протестующих. В частности, правоохранительные органы задержали в Риге депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям в парке Победы.