Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям

Российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с началом демонтажа памятника воинам-освободителям. Фото: REUTERS

Российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям, назвав этот акт варварской и русофобской выходкой.

«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку, получившую одобрение высшего руководства республики, как очередной акт вандализма на государственном уровне», - сказано в сообщении посольства в среду 24 августа.

В российском дипведомстве призвали международные профильные структуры и всё правозащитное сообщество дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в Латвии и указали на недопустимость преследования неравнодушных граждан, несогласных с действиями властей.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Риге начало выдавать визы преследуемым за акции против сноса памятника советским воинам. Люди, которые пострадали за участие в акциях протеста, могут найти в России убежище.

Напомним, в мае 2022 года Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги.

В августе латышские власти начали демонтировать монумент Освободителям Риги - главный памятник Победы в стране, несмотря на то, что Памятник Освободителям в Риге защищен от сноса латвийско-российским договором. Документом предусмотрено обоюдное сохранение мемориалов и мест погребений.