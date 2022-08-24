Умер митрополит Диоклийский Каллист, не принявший раскол на Украине

Митрополит Диоклийский Каллист, фото: кадр видео

Митрополит Диоклийский Каллист (в миру - Тимоти Уэр) умер на 88-м году жизни в своем доме в Оксфорде, об этом сообщил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев).

"В ночь с 23 на 24 августа в Оксфорде в своем доме на 88-м году жизни скончался митрополит Диоклийский Каллист. Я был рядом с ним два дня его жизни. Утром 23 августа я совершил Божественную литургию у его одра, он причастился святых Христовых тайн в полном сознании, с большим благоговением. Спустя несколько часов после этого впал в кому и в час ночи 24 августа умер", - написал митрополит Иларион в своем Телеграм-канале.

На сайте Отдела внешних церковных связей уточняется, что митрополит ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что 16 мая 2022 года умер митрополит Иларион - первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Ему было 77 лет. Митрополит Иларион (Игорь Капрал) родился 6 января 1948 года в канадском городе Спирит-Ривер. Он был епископом Русской православной церкви за границей, с 18 мая 2008 года - митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский. С 20 июня 1996-го - архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский.