В США назвали беспроигрышной тактику Путина на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Несмотря на замедленные темпы продвижения ВС России на Украине ради минимизации жертв, помощь Соединенных Штатов Киеву не помешает Москве добиться поставленных задач, заявил бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.

"Наша поддержка сможет только потенциально задержать продвижение русских на некоторых направлениях на короткий промежуток. Но она ничего не изменит, не остановит их и не переломит ситуацию в пользу Украины", - сказал офицер.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине новый пакет помощь на 2,8 млрд долларов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден, его заявление цитируется на сайте Белого дома.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.