На доставку пациентов вертолетами на Урале потратят 400 млн рублей

Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами Фото: Ростислав НЕТИСОВ

Центр медицины катастроф Свердловской области закупит 2,5 тысячи летных часов для транспортировки пациентов в 2023 и 2024 годах за 400 миллионов рублей. Бригады авиамедиков будут транспортировать пациентов, которым требуется экстренная помощь на трех вертолетах легкого и среднего класса со специальным медицинским оборудованием. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Борты оборудуют дефибриллятором, электрокардиографом, системой искусственной вентиляции легких, термоодеяло и противошоковый костюм. На каждом вертолете должны присутствовать не менее одного врача скорой медицинской помощи или же врача анестезиолога-реаниматолога, фельдшера скорой медицинской помощи и медсестры-анестезистки.

Два вертолета легкого класса вмещают двух медиков и одного лежачего пациента. Вертолет среднего класса вмещает 10 человек – от трех медиков и от двух лежачих больных. Вертолет должен быть оборудован системой обогрева и кондиционером.

В документации закупки указано, что при необходимости Центр медицины катастроф может доставлять пациентов за пределами Свердловской области.