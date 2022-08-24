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Общество24 августа 2022 13:16

На доставку пациентов вертолетами на Урале потратят 400 млн рублей

Центр медицины катастрофы Свердловской области закупит 2,5 тысяч летных часов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами

Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами

Фото: Ростислав НЕТИСОВ

Центр медицины катастроф Свердловской области закупит 2,5 тысячи летных часов для транспортировки пациентов в 2023 и 2024 годах за 400 миллионов рублей. Бригады авиамедиков будут транспортировать пациентов, которым требуется экстренная помощь на трех вертолетах легкого и среднего класса со специальным медицинским оборудованием. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Борты оборудуют дефибриллятором, электрокардиографом, системой искусственной вентиляции легких, термоодеяло и противошоковый костюм. На каждом вертолете должны присутствовать не менее одного врача скорой медицинской помощи или же врача анестезиолога-реаниматолога, фельдшера скорой медицинской помощи и медсестры-анестезистки.

Два вертолета легкого класса вмещают двух медиков и одного лежачего пациента. Вертолет среднего класса вмещает 10 человек – от трех медиков и от двух лежачих больных. Вертолет должен быть оборудован системой обогрева и кондиционером.

В документации закупки указано, что при необходимости Центр медицины катастроф может доставлять пациентов за пределами Свердловской области.