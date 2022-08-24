Игорь Артамонов: «Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей»

Фото: липецкаяобласть.рф

«Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – заявил Игорь Артамонов, комментируя предстоящие события.

Глава региона пояснил, что во время проведения спортивного фестиваля спортсмены и любители смогут принять участие в девяти различных дистанциях. Среди них будет длинный триатлон, спринт и забеги-спутники для детей и взрослых. Трассы Липецкого триатлона пройдут по центральным улицам города.

Игорь Артамонов также пообещал всем участникам триатлона и гостям Липецк обширную развлекательную программу. В стартовом городке на Зелёном острове организуют десятки спортивных площадок и зон активностей. Участникам также предоставят зоны для восстановления с ледяными ваннами и миофасциальными релизами - программами самомассажа, с использованием веса собственного тела.

Голосом спортивного фестиваля станет известный комментатор массовых мероприятий, Олимпиад и чемпионатов мира – Андрей Арих. В гости к липчанам приедут звезды спорта – олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

А в 17:00 на Зеленом острове начнутся выступления лучших джазовых коллективов страны: Большого джазового оркестра Петра Востокова, джаз-бэнда Даниила Крамера и Юлиана Рогачёва с программой «Musica latina». Также на фестивале сыграют Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew и джаз-бэнд Сергея Жилина «Фонограф». Помимо этого в программа участница шоу «Голос» Мариам Мерабова.

Музыкальный фестиваль «Джаз на Зелёном острове» пройдёт в рамках Года культурного наследия России и празднования 100-летия российского джаза. Билет на концерты можно будет приобрести, в том числе, и по «Пушкинской карте». Вход на музыкальное событие для участников триатлона бесплатный.

Праздник подобного масштаба на задействованных территориях стал возможным благодаря их преображению в рамках реализации национальных проектов: «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Экология».