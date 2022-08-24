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Политика24 августа 2022 13:39

Власти Херсонской области сообщили об обстреле украинскими войсками Каховской ГЭС

Инфраструктуре ничего не угрожает, уточнил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Херсонской области сообщили об обстреле украинскими войсками Каховской ГЭС

Власти Херсонской области сообщили об обстреле украинскими войсками Каховской ГЭС

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины сегодня, 24 августа, ведут обстрелы Каховской ГЭС, часть снарядов достигли цели, но инфраструктуре ничего не угрожает, рассказал ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"По Каховской ГЭС ведется обстрел. ПВО сработало, сбило, но несколько снарядов смогли достигнуть цели. Инфраструктуре ничего не угрожает. Данных по погибшим и пострадавшим пока нет", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что сегодня днем украинские войска начали обстрел Новой Каховки, работают системы ПВО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.