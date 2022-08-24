Власти Херсонской области сообщили об обстреле украинскими войсками Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины сегодня, 24 августа, ведут обстрелы Каховской ГЭС, часть снарядов достигли цели, но инфраструктуре ничего не угрожает, рассказал ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"По Каховской ГЭС ведется обстрел. ПВО сработало, сбило, но несколько снарядов смогли достигнуть цели. Инфраструктуре ничего не угрожает. Данных по погибшим и пострадавшим пока нет", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что сегодня днем украинские войска начали обстрел Новой Каховки, работают системы ПВО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.