Патрушев не поверил словам Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной

Николай Патрушев считает, что Владимиру Зеленскому и его заявлениям нельзя верить Фото: REUTERS

Словам президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о непричастности Киева к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, давно нет веры. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Словам Зеленского давно нет веры. Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи. Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления", - цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее в Киеве сообщили, что Украина не имеет отношения к убийству Дарьи Дугиной (об этом, в частности, заявляли украинский президент Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк).

Однако в ФСБ России заявляют, что именно спецслужбы Украины спланировали, организовали и осуществили убийство Дугиной. В ведомстве сообщили, что российскими силовики уже получили неопровержимые доказательства причастности спецслужб Украины к данному резонансному преступлению.

При этом целью злоумышленников, по данным ФСБ РФ, была именно Дарья Дугина, а не ее отец Александр Дугин.