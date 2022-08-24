Росгвардия задержала двух сотрудничавших с украинскими военными работников Запорожской АЭС

Росгвардейцы задержали на Запорожской АЭС двоих сотрудников, которые сотрудничали с ВСУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росгвардейцы задержали на Запорожской АЭС двоих сотрудников атомной электростанции, которые передавали информацию украинским военным. Об этом в среду 24 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«При проведении специальных адресных мероприятий военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», - сообщили в пресс-службе, добавив, что задержан еще один человек, нарушивший пропускной режим. Этот человек также является пособником украинских военных, он передавал ВСУ координаты передвижения колонн российской техники.

В ведомстве отметили, что с 4 марта, когда ЗАЭС перешла под охрану Росгвардии, задержано уже 26 нарушителей пропускного режима.

Тем временем власти Херсонской области сообщили об обстреле украинскими войсками Каховской ГЭС в среду 24 августа. Инфраструктуре ничего не угрожает, уточнил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

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